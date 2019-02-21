 Rus başkanlar Alanya’da toplanacak

TÜRKİYE’DE faaliyet gösteren Rus kültür dernekleri başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek “Türkiye ve Rusya – gelecek adına ortaklık. İnsani işbirliğinin geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının rolü” konulu panel Alanya’da düzenlenecek. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenecek panel, yarın Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak panele Alanya, İstanbul, Ankara, Antalya, Marmaris, Eskişehir ve İzmir’de faaliyet gösteren Rus dernek başkanları da katılacak. Panelde Rusya – Türkiye Kültür yılı münasebetiyle Rus – Türk insani ve işbirliğine adanmış sunumlar yer alacak. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği başkanı Ekaterina Gündüz ise panelde, “Göç sürecinde ülkenin siyasi rolü ve diğer ülkelerden örnek göstererek Türkiye'de Rusça konuşan seçmenlerin çıkarlarını göz önüne alarak seçim kampanyası” sunumunu yapacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 13:48