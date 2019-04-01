Rus basını: Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki kontrolü kaybetti

Türkiye'deki yerel seçimlerin sonuçlarını analiz eden Rus ekonomi gazetesi Expert, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 16 yıldır ilk kez başkent Ankara ve İstanbul üzerindeki kontrolünü kaybettiğini belirtti.

Rus basını: Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki kontrolü kaybetti
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın zafer elde ettiklerini açıklayarak kurnazlık yaptığını yazan gazete, AK Parti'nin iktidarı süresince ilk kez Ankara ve İstanbul'u kaybettiğine dikkat çekti. AK Parti'nin Antalya ve Adana'da da kaybettiğini belirten gazete, iktidar partisinin bazı kentlerde aldığı yenilginin abartılmaması gerektiği gibi küçümsenmemesi gerektiğinin altını çizdi. AK Parti'nin 81 ilden 40'ını kazandığını ve bu rakamın 2014'te 53 olduğunu anımsatan Expert, Cumhur İttifakı'nda yer alan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12 ildeki zaferinin bu tabloyu biraz düzelttiğini kaydetti. Ankara, İstanbul ve bazı büyükşehirlerdeki kaybın iktidar partisinin başta ileri yaşlılar, ihtiyaç sahipleri ve tamamen iktidarın yardım muhtaç olanlar olmak üzere seçmenlerle çalışmalarını zorlaştıracağını belirten Rus gazetesi, seçim sonuçlarının Erdoğan karşıtlarının özgüvenini artıracağını da vurguladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AK Parti İl Başkanı kafaları karıştırdı: İstanbul'u...
AK Parti İl Başkanı kafaları karıştırdı: İstanbul'u...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472