Rus basını: Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki kontrolü kaybetti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın zafer elde ettiklerini açıklayarak kurnazlık yaptığını yazan gazete, AK Parti'nin iktidarı süresince ilk kez Ankara ve İstanbul'u kaybettiğine dikkat çekti. AK Parti'nin Antalya ve Adana'da da kaybettiğini belirten gazete, iktidar partisinin bazı kentlerde aldığı yenilginin abartılmaması gerektiği gibi küçümsenmemesi gerektiğinin altını çizdi. AK Parti'nin 81 ilden 40'ını kazandığını ve bu rakamın 2014'te 53 olduğunu anımsatan Expert, Cumhur İttifakı'nda yer alan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12 ildeki zaferinin bu tabloyu biraz düzelttiğini kaydetti. Ankara, İstanbul ve bazı büyükşehirlerdeki kaybın iktidar partisinin başta ileri yaşlılar, ihtiyaç sahipleri ve tamamen iktidarın yardım muhtaç olanlar olmak üzere seçmenlerle çalışmalarını zorlaştıracağını belirten Rus gazetesi, seçim sonuçlarının Erdoğan karşıtlarının özgüvenini artıracağını da vurguladı.