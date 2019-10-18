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Rus basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi!

Rus basınında, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelerin ardından varılan anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi olarak değerlendirildi

GÜNCEL 18.10.2019, 20:02 18.10.2019, 20:50
Rus basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi!
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RUSYA'NIN önde gelen basın kuruluşları, Türkiye ve ABD'nin Barış  Pınarı Harekatı'na ara verilmesi konusunda anlaşmaya varmasını olumlu karşıladı.
 
Vzglyad internet sitesinin "ABD-Türkiye ilişkileri kurtuluş şansına  kavuştu" başlığıyla verdiği haberde, Washington'ın Ankara'ya baskı ve yaptırım  tehditlerinin boş çıktığına dikkat çekildi. Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda ABD ile karşı karşıya  kaldığı krizden zaferle çıktı." ifadesi kullanıldı.
Kommersant gazetesinin "Ankara ve Washington kendilerini kazananlar  olarak görüyor" başlığıyla verdiği haberde, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin  askeri operasyonunun 18 Ekim gecesinden itibaren beş gün süreyle askıya alındığı  belirtildi. Haberde, "Ankara, Washington ve Kürtler başarılı olduklarını  söylüyor." ifadesine yer verildi.
 
"Suriye konusunda Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma olumlu"
 
Rus hükümetinin yayın kuruluşu Rossiskaya Gazeta, anlaşmadan bu yana  Rus makamları tarafından yapılan az sayıdaki açıklamalara yer verdi.
 
Haberde, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un anlaşmaya ilişkin "Türk  meslektaşlarımızdan bilgi almayı bekliyoruz." ifadesi aktarıldı.
 
"Suriye konusunda Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma olumlu"  başlığı taşıyan başka bir haberde, Rus parlamentosunun alt kanadı Dumanın Dış  İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'in şu değerlendirmesi aktarıldı:
 
"ABD-Türkiye arasındaki anlaşma, güç kullanımını durduracak tüm  çabalar gibi genel olarak olumlu bir gelişme. ABD, Ankara'nın böyle bir güvenli  bölge kurma hakkını tanıdı. İkincisi Kürtler ve Şam da daha fazla kayıp yaşamamak  için benzerini yapacaklar gibi."
 
"Sahadaki durum büyük ihtimalle Türkiye'nin lehine"
 
Rus Savunma Bakanlığının yayın organı Zvezda TV'de "ABD, Ankara'ya  Kürtlerin kaçması için baskı yaptı" başlığıyla verilen haberde, ABD'nin  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'nin kuzeyindeki operasyonu durdurması için baskı  yaptığı ve bunun sonucunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.
 
Türkiye uzmanı İvan Starodubtsev, Zvezda TV'ye konuşarak, "ABD,  Kürtlerin kaçmasına izin verilmesi için Türkiye'ye büyük baskı kurdu. Erdoğan'ın  bunu yapması kolay değil çünkü Erdoğan kendi ülkesinde terörist olarak kabul  edilen kişilerin gitmelerine izin veriyor. Öte yandan ABD'nin, Türkiye'nin  ekonomisine ciddi hasar verecek güce sahip olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden,  ABD'nin baskısı gözardı edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
 
RT televizyon kanalına konuşan Siyasi Bilgi Merkezi Genel Müdürü  Aleksey Muhin ise Türkiye'nin operasyona devam edeceği iddiasını öne sürerek,   "Türkiye'nin ABD ile yaptığı anlaşma, YPG/PKK açısından başarısız olarak kabul  ediliyor. Sahadaki durum büyük ihtimalle Türkiye'nin lehinedir." ifadesini  kullandı.
 
Rus TASS haber ajansı, "Türkiye ve ABD'nin anlaşması nedeniyle Rusya,  Suriye meselesinin çözümündeki rolünü kaybetmeyecek" başlığı ile verdiği yorum  yazısında, Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün Orta Doğu ve Yakın Doğu  Merkezi Başkanı Vladimir Fitin'in görüşlerini aktardı.
 
Fitin, "ABD, her zaman Suriye meselesinin çözümünün Rusya'nın  inisiyatifine kalmamasını istedi. Neyse ki bunu yapamıyorlar. Erdoğan ise ABD'nin  aksine Rusya ile çalışılabileceğini anladı. Bu yüzden, Türkiye'nin harekatı  durdurma konusunda ABD ile anlaşmaya varması, Suriye meselesinin çözümü yönündeki  pozisyonunu etkilemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
 
RİA haber ajansına değerlendirmelerde bulunan Moskova Devlet Diplomasi  Enstitüsü Doğu Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İrina Zvyagelskaya,  Türkiye'nin ABD ile yaşadığı krizin derinleşmesini istemediğini belirterek,  "Anlaşma, Türkiye'nin operasyonu tamamen durduracağı yönünde şekillenmiş değil.  Türkiye operasyonu geçici olarak durduruyor, yani Kürt silahlı güçlerine bölgeden  gitmelerine imkan tanıyor. Türkiye bundan sonra operasyona resmen devam  edebilir." ifadesini kullandı.
 

#rus basını
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