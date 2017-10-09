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Rus balerinden Alanya tanıtımı

Rusya'nın gelecek vaat eden ve şimdiden fenomen haline gelen genç balerini Maria Khoreva, tarihi Tersane ve Kızıl Kule'de çektirdiği fotoğrafları 173 bin takipçisi olan Instagram'da paylaşarak Alanya tanıtımına katkı sağladı

Rus balerinden Alanya tanıtımı

Rusya'nın gelecek vaat eden ve şimdiden fenomen haline gelen genç balerini Maria Khoreva, tarihi Tersane ve Kızıl Kule'de çektirdiği fotoğrafları 173 bin takipçisi olan Instagram'da paylaşarak Alanya tanıtımına katkı sağladı

09 Ekim 2017 Pazartesi 15:13
Rus balerinden Alanya tanıtımı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi, aynı zamanda Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı olan turizmci Şükrü Cimrin, Rusya'nın gelecek vaat eden ve şimdiden fenomen haline gelen genç balerini Maria Khoreva ile tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi yaparak Alanya tanıtımı yaptı. Alanya'da ağırladıkları ve henüz 17 yaşında olan Maria Khoreva'nın geleceğin en büyük balerinleri arasında gösterildiğini ve sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 173 bin takipçisi olduğunu söyleyen Şükrü Cimrin, "Misafirimiz olan Maria Khoreva ricamı kırmadı ve birlikte tarihi Tersane ve Kızıl Kule'de çekimler yaptık. Instagram adresi 'marachok' olan Maria Khoreva, Rusya'nın en prestijli bale okullarından Vaganova Ballet Academy'nin en başarılı öğrencisi. Haftalık ders programını ağzım açık dinledim. İnanılmaz bir disiplin ve özveri ile çalışıyorlar. Maria, Alanya tatili sırasında bol bol paylaşım yaptı ve Alanya'yı tanıttı. Kendisine, hiçbir karşılık beklemeksizin Alanya tanıtımına verdiği destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 09.10.2017 15:38
Anahtar Kelimeler:
RusyaMaria KhorevaAkpİnstagram
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