Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye
Rus askeri polisleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi
GÜNCEL 30.10.2019, 20:17
RUS askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye. Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarında, sınır bölgesindeki petrol kuyuları çevresinde, Rus askeri polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görüldü.
Rus askeri polisleri de akşam saatlerinde devriyedeyken, görüntülendi. Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu. ABD bölgedeki petrol kuyuları için yeni asker sevkiyatı yapmıştı.
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