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Rumlar Türkiye’yi BM’ye şikayet etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz çalışmalarını Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti. Rum BM Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Andreas Mavroyannis, bu yönde BM'ye bir mektup gönderdi

GÜNCEL 04.08.2019, 11:07 Enes Subaşı
Rumlar Türkiye’yi BM’ye şikayet etti
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Mavroyannis mektubunda, "Türkiye 'sözde' Güney Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) eylemleriyle BM tüzüğü ve uluslararası hukuk kurallarını çiğnemekte ısrar ediyor. Böylece de, bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkiliyor. Uluslararası sivil havacılık uçuşları tehlikeye atılıyor. Ve barış sürecinin gerçekleşmesi için olumlu ortam yaratılması engelleniyor" ifadelerine yer verdi.

Mektupta, 'bölgede uçuş gerçekleştiren sivil ve askeri uçakların, telsiz yoluyla Türkiye tarafından sürekli rahatsız edildikleri' de öne sürüldü. Rum Büyükelçi mektubuna, "Türk ticari uçakları Ercan Havalimanı'nı kullanmaya devam ediyor" notu da düştü.

#Rumlar #BM #türkiye
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