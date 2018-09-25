Rumen Heyet'ten Başkan Gül'e ziyaret

BALKAN İşadamları Birliği Romanya Başkanı Liviu Pandele önderliğindeki Rumen heyeti, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü makamında ziyaret ederek Romanya'nın Braşov kentiyle Kemer ilçesi arasındaki kardeşlik ilişkilerini geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu.

Balkan İşadamları Birliği Romanya Başkanı Liviu Pandele, Başkan Yardımcısı Silviu Radu, Birlik Tahkim Mahkemesi Türkiye Fahri Elçisi Tevfik Fikret Baran, birlik yöneticileri ve Rumen gazeteciler Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gül, konuk heyete Kemer hakkında bilgiler verdi.

'KARDEŞLİK İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRELİM'

Romanya'nın Braşov kentiyle Kemer ilçesi arasındaki kardeşlik ilişkilerinin temelinin yıllar önce atıldığını belirten Başkan Gül, "Kardeşlik ilişkilerimizi geliştirmek için üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. İnşallah bundan sonra kardeş şehir projesini görüşmeler sonunda yeniden gündeme getiririz" dedi.

KIŞ TURİZMİNE KATKI

Liviu Pandele de "Kemer'deki emekli dernekleriyle Braşov emekli dernekleri arasında işbirliği yaparak, sonbahar ve kış aylarında Rumen emeklilerin Kemer'e, Kemer'deki emeklilerin de Romanya'ya gelmesini sağlayabiliriz. Böylece kış turizmine de katkı sağlamış oluruz" diye konuştu.

RUMENLERE KEMER TABLOSU

Konuk heyet Başkan Gül'e ziyaret anısına çeşitli hediyeler verirken, Başkan Mutafa Gül de Rumen konuklarına teşekkür plaketi ve Kemer tablosu hediye etti. Romanya'da 'Kod Adı' adlı çok satan bir kitap yazan Silviu Radu ise Başkan Gül'e kitabını imzalayarak hediye etti.