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RTÜK'ün yasağını delen program, yeni Hanife'sini de buldu

RTÜK tarafından evlilik programlarına getirilen yasağı delen Hande Ataizi, kendine bir de görenlerin "yeni Hanife" dediği kapalı gelin adayı buldu

RTÜK'ün yasağını delen program, yeni Hanife'sini de buldu

RTÜK tarafından evlilik programlarına getirilen yasağı delen Hande Ataizi, kendine bir de görenlerin "yeni Hanife" dediği kapalı gelin adayı buldu

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:25
RTÜK'ün yasağını delen program, yeni Hanife'sini de buldu
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SONY Channel  Türkiye kanalında  Zuhal Topal'ın gelin ve damat adaylarıyla izdivaç programına başlayan  Hande Ataizi, kendine yeni Hanife bulmayı da ihmal etmedi.

SEDA VE ESRA FORMAT DEĞİŞTİRDİ

Hatırlanacağı üzere skandalların eksik olmadığı izdivaç programlarına yeni sezonda RTÜK tarafından yasak getirilmişti.  Esra Erol ve  Seda Sayan gibi isimler format değiştirerek yayınlarına devam ederken,  Zuhal Topal herhangi bir kanalla anlaşamadı.

HANDE ATAİZİ YASAĞI DELDİ

Türk halkı tarafından bu programların yayından kaldırılması memnuniyetle karşılanırken,  Hande Ataizi getirilen yasağı delen ilk isim oldu.  Sony Channel  Türkiye kanalında  Zuhal Topal'ın gelin ve damat adaylarıyla yola devam eden Ataizi, kendisine bir de Hanife buldu.

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Zuhal TopalTürkiyeSonyHande AtaiziMagazin
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