Rotary Alanya klip çekti

Rotary International'ın 1979 yılından bu yana dünya genelinde destek verdiği çocuk felciyle mücadeleye, en büyük damgayı Alanya Rotary Kulübü vurdu

Rotary Alanya klip çekti
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GEÇTİĞİMİZ haftalarda Alanya Rotary Kulübü tarafından senaryosu hazırlanan ve çekimleri yapılan video, tüm dünyada izlenime sunuldu. “Çocuk felci olmayan bir dünya” sloganıyla başlatılan kampanyalar çerçevesinde hazırlanan video ile milyarlarca insanın konuya daha hassas yaklaşması ve düzenlenen kampanyalara destek olması hedefleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Alanya Rotary Kulübü Başkanı Ayhan Gedikoğlu, "Dünyada çocuk felcini bitirmek adına Rotary Alanya Kulübü olarak bir video çalışması hazırladık. Bu klibimiz dünya genelindeki bütün Rotary Kulüplerince izlenecek ve paylaşımı yapılacak. Beklentimiz çift haneli milyonlara ulaşmak ve çocuk felcine dikkat çekmek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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