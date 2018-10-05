RossTour pes etti

RUS Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamaya göre, tur operatörü RossTur'un 5 Ekim veya 8 Ekim tarihinde faaliyetlerini durduracağı belirtildi. RossTur'un sahibi Alexander Nedopolz, faaliyetleri sonlandırmak için şu anda yasal prosedürleri sağlama aşamasında olduklarını açıkladı. Rusya Federal Turizm Ajansı'nda tur operatörü olarak kayıtlı olan RossTur'un daha çok rezervasyon merkezi olarak çalıştığı bildirildi. Şirketin Tez Tour ve Anex Tour'un en büyük tedarikçisi olduğunu belirten Alexander Nedopolz, bu şirketlerle yaptıkları döviz kontratlarının olduğunu açıkladı. Nedopolz, şu ana kadar yaptıkları satışların ne kadarının sigorta kapsamında olduğunu söylemenin zor olduğunu da kaydetti.

