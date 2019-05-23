Romanyalı doktor adaylarının tercihi Akdeniz Üniversitesi

AÜ Tıp Fakültesi'ne Erasmus kapsamında Romanya Tirgi Mureş Üniversitesi'nden gelen 5'inci sınıf öğrencileri Anca Cighir, Madalina Camıorea, Diana İurian, Catalina Anaronacme, 3 ay süreyle staj yapacak. Stajlarının yanı sıra, Antalya ve Türkiye'yi tanıma fırsatı elde ettikleri için mutlu olduklarını dile getiren doktor adaylarından Diana İurian, "Daha önce farklı ülkelere gitmiştik. Şimdi Türkiye'deyiz. Avrupa'da başka ülkelere de gidebilirdik. Dünyada ilklerin yaşandığı bir üniversitede eğitim almayı ve hocalarıyla tanışmayı arzu etmemiz, bu üniversitenin organ ve doku nakillerindeki başarısı, Antalya'nın doğa ve tarihi güzellikleri, bizi etkileyen etkenlerin başında yer alıyor" diye konuştu.

ÜÇ AY STAJ YAPACAKLAR

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın ise dört öğrencinin de tıp mesleğine büyük ilgi duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Yalçın, öğrencilerin 3 ay boyunca nöroloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, tıbbi onkoloji, plastik cerrahi, yoğun bakım dallarında eğitim alacağını kaydetti.