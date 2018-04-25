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Romanya basını GZP’yi inceledi

Bürkreş’ten 14 Haziran’da yapılacak Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na ilk charter uçuşu öncesinde 20 Romanyalı basın mensubu Alanya’da ağırlandı.

Romanya basını GZP’yi inceledi

Bürkreş’ten 14 Haziran’da yapılacak Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na ilk charter uçuşu öncesinde 20 Romanyalı basın mensubu Alanya’da ağırlandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:28
Romanya basını GZP’yi inceledi
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ROMANYA kökenli Paralela 45 tur operatörünün Türkiye operasyonunu yapan Summer Tour, 20 Romanyalı basın mensubunu Alanya’da ağırladı. Tanıtım çalışmaları kapsamında yapılan organizasyonda basın mensupları Alanya Kalesi, Kleopatra Plajı, Liman ve şehir merkezinde incelemelerde bulundu. Romanyalı basın mensupları 20 milyon nüfuslu ülkenin 2 milyon nüfuslu başkenti Bükreş’ten 14 Haziran’da yapılacak Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na (GZP) ilk charter uçuş öncesinde GZP Havalimanı Müdürü Cengiz Aşıklı’yı da ziyaret ederek bilgi aldı.
‘GZP’NİN KAPASİTESİ 2 MİLYON YOLCU’
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aşıklı, 2017’de 836 bin yolcunun kullandığı havalimanı için 2018 hedeflerinin 1 milyon 200 bin yolcu olduğunu dile getirdi. Sezon sürecinde 17 dış hat, 5 iç hat uçuşlarının olacağını söyleyen Aşıklı, “Havalimanımızın kapasitesi 2 milyon yolcu” dedi. Paralela 45’in GZP’ye yapacağı charter uçuşlar haftada tek sefer olmak üzere eylül sonuna kadar devam edecek” dedi.
ALTAV’IN KATKILARIYLA GELDİLER
Ziyaretin alt yapısıyla ilgili bilgi veren Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Şubat ayında Bükreş’te düzenlenen uluslararası turizm fuarında Summer Tour Ticari Direktörü Mehmet Gilik ile basın grubunun Alanya’da ağırlanması için görüşme yapmıştık. Bu görüşme meyvelerini verdi ve 20 kişilik basın grubunu Alanya’da ağırladık. Sosyal medya fenomenleri, seyahat blogger’ları ve basın mensuplarını Alanya’da ağırlayarak yaptığımız tanıtım çalışmalarını 12 ay boyunca aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

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