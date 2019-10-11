Roket saldırısında hayatını kaybeden siviller son yolculuklarına uğurlandı
9 aylık Suriyeli bebek Muhammed Omar ve kamu görevlisi Cihan Güneş, roketli saldırıda yaşamını yitirmişti
TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü ‘Barış Pınar Harkeâtı’nın başlamasının ardından Tel Abyad'dan Akçakale'ye yönelik roketli saldırıda hayatını kaybeden 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar ile kamu görevlisi Cihan Güneş'in cenazeleri, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki evinin önünde oynarken şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen Omar Saar ile görev yaptığı kaymakamlık binasının bahçesine düşen roket sonucu yaşamını yitiren Cihan Güneş, Şanlıurfa Valiliği yanındaki alanda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehitlere rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Teröristlerin attığı roketler sonucu şehit düşen kardeşimize ve bebeğimize Allah'tan rahmet diliyorum. YPG/PKK ne olursa olsun terörün her türlüsünün kökünün kazınması için çalışacağız. Şehit düşenlerin yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.
İl Müftüsü Ramazan Taştan'ın yaptığı duanın ardından Türk bayrağına sarılı tabutlar, tören mangasındaki polisler tarafından omuzlanarak tekbirler ve sloganlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Cihan Güneş'in cenazesi Manisa'ya gönderilmek üzere Şanlıurfa Havalimanı'na, Suriyeli bebeğin cenazesi ise defnedilmek üzere Akçakale'ye uğurlandı.
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