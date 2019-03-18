Rixos otellerinin sahibine takipsizlik kararı vermişti: Açığa alındı

Rixos Otellerinin sahibi Fetteh Tamince hakkında FETÖ ile ilişki kapsamında açılan dava takipsizlik ile sonuçlanırken, bir başka konuda Tamince hakkındaki soruşturmada takipsizlik veren Cumhuriyet Savcısı açığı alındı.

Rixos otellerinin sahibine takipsizlik kararı vermişti: Açığa alındı
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KONU, bir süredir gündemde olan zengin kişiler ile ilgili ‘FETÖ davalarında para karşılığında kararlar verildiği bu kapsamda “FETÖ Borsası’ kurulduğu iddialarıyla ilişkilendiriliyor.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak’ın ve yaklaşık bir ay önce Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan, Faili Meçhul Suçlar Bürosu’na gönderilen Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt açığa alındı. Açığa alınan savcıların tahkikat aşamasını yürüttükleri FETÖ dosyalarında para karşılığında şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdikleri iddia edildi. Savcılar hakkındaki soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın yürüttüğü öğrenildi. Açığa alınan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt çok kritik soruşturmaları yürüten bir isimdi. Barış Akademisyenleri, Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmalarından tanınan Bozkurt, Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem Fethullahçılar içerisinde yer aldığını itiraf eden işadamı Fettah Tamince hakkında da “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdi.  Savcıların, polisin takibe aldığı FETÖ’cülerle konuşmalarının dinlemeye takıldığı, haklarında bir avukatın şikâyette bulunduğu ve takipsizlik kararı için “para pazarlığı yapıldığı” ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili soruşturma başlattı, savcılar HSK 2. Dairesi tarafından açığa alındı.

KAYNAK: CUMHURİYET

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