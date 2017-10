Rıdvan Dilmen: Madem otele kadın atıyordu...

İŞTE Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"ARDA'YI MI, TARKAN'I MI TANIRLAR?"

Arda ile uzun süredir bir kere görüştüm. Mustafa Denizli hocam yıllarca antrenörlük yaptı, 3-0 mağlubiyetten sonra güldü, 5 attı sonra. Tarkan benim hayran olduğum biri, bayılıyorum. Konserine giderim. Tarkan dünya çapında bir sanatçıdır. Singapur'da Arda'yı mı, Tarkan'ı mı tanırlar? Bana göre 1 numara.

Bu adam Barcelona'da, daha önce Atletico Madrid'de oynadı. Çok fazla para kazanıyor, kızlarla fotoğrafları falan çıkıyor. Bizim kıskançlığımız var. Güzel bir kız görsün, Allah sahibine bağışlasın demez, oh der. Rıdvan'a bak, NTV'den, Tivibu'dan, TRT'den para alıyor, götürüyor der. Aylardır oynamayan bir oyuncuysa, oynatma Arda'yı o zaman. Hocası Arda'nın tecrübesinden faydalanmak istemiştir. Hiçbir maçı 90 dakika tamamlamadı galiba.

"ARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNİN 1 NUMARASI"

Arda'nın yaşantısını konuşabiliriz, Tarkan gibi yaşasaydı... Arda kimseye hayır demeyen, arkadaşının babası bize bağlanır mısın diyince, bağlanan biri... Rıdvan abiye ayıp olmasın, Sinan abiye ayıp olmasın... Ayıp, Türkiye futbol tarihinin 1 numarasıdır, tanıtım açısından. Kendini korusaydı, 3 tane heykelini dikerdik.

MADEM KUMAR OYNUYORDU...

"Arda kumarbaz oldu, geceleri otele kadın getiren oldu milli takıma almamak için. Tuzağı kurdular. Çıkın, bu kamp döneminde yazılanlar doğdudur ya da değildir diyin. Madem kumar oynuyordu, otele kadın atıyordu, niye geri döndü? Yapmayın. O da genç. Biz de hata yaptık. Bilal abiye vurması doğru mu? Tabii ki de değil. Bu %100 medya manipülasyonu, proje. Bu 5 oyuncuyu nasıl götürürüz dediler, böyle dediler. Vatandaş aa biz burada ölelim, o orada kumar oynasın dediler. Birisi tweet atıyor sabahlara kadar otele kadın atıyor diye. Algı oluştu, çocuk antipatik oldu. 3-4 maç kötü oynasın.

"HALKIN ÖNÜNE ATMAK HATA"

Arda'nın oynadığı takım 65-70 tanesinde yenilmemiş. Bu formuyla oynamamalı, ama bir futbolcuyu halkın önüne atmak hatadır. Bu çocuk sizin gazete müdürlerinizin yazdığı gibi kumar oynuyorsa, açıklayın ve gelmesin diyin. Babamın oğlu mu Arda? Ben Arda'nın avukatlığını yapmıyorum.

PARA EYVALLAH, KARŞILIĞI ALINMIŞ MI?

2002'de AK Parti iktidara geldiğinde, siyasi, ekonomik, sosyal, sağlık sektörü falan konuşulurken, tarihimizde olmadığı

kadar tesisleşme oldu. Sakarya'ya gittim, yollar bir kalabalık. Mükemmel bir stat, biletler 1 saatte tükenmiş. Bazı

şehirlerde olması gerekenden abartılı statlar var ama, Türkiye bu konuda dünyanın 1 numarası. Para, eyvallah. Ama

karşılığı alınmış mı? Hemen hemen tüm spor dallarında bir karşılığı yok. Dünyanın en büyük golfçüsü Boğaz Köprüsü'nde oynadığında, Türkiye'nin ekonomisinin arkasında spor demişti. Bu federasyondan önce, 9-10 kez yabancı kuralı değişmiş, istikrar yakalanmamış

"TFF MİSYONUNU TAMAMLADI"

Seneye Eylül'e kadar resmi müsabakamız yok, şansa bak. 5 yıllık bir proje çizip, hocayı mı değiştireceksin, devam mı

edeceksin, bunlar ayrı konular. Türkiye'de TFF misyonunu tamamlamıştır. Bir ampute takımına sarılmış gidiyorlar şimdi. Başarılı çünkü. Türk Milli Takımı, otellerde silahlar, uçaklarda tekmeler, tokatlar, 5 oyuncu gidiyor, 5 oyuncu geri geliyor. federasyon başkanı yabancı kuralı olsun diyor, sonra olmasın diyor, video hakem gelsin diyor, sonra gelmesin diyor. Kurulları değiştireceğim diyor, 21 kişiden 1 kişi değişiyor. MHK, Tahkim aynı. Demek ki rahatsız değilmişsiniz.

"İHALEYİ LUCESCU'YA BIRAKAYIM..."

Böyle bir algı operasyonuyla da, 2-3 kişi alacaklarmış... Yok öyle. Balık baştan kokar. İhaleyi Arda'ya bırakayım, ihaleyi 4 maçta Lucescu'ya bırakayım falan, olmaz öyle o işler. Önemli iş adamlarıdır, misyonlarını her türlü tamamlamışlardır.

Başarısızlık, güvensizlik, adaletsizlik... Her şey var. Şeffaflığın olduğu yerde adalet olur.

"FATİH TERİM İLE KONUŞMUYORUZ"

Fatih hoca ile ben aylardır görüşmüyorum. Moralim bozuk olunca Fatih hocanın evine kadar giden bir insanımdır.

Selamlaşmıyoruz şimdi. Eşim merhaba dedi, ama Fatih hoca büyüğümüzdür, ben de kafamı çevirdim, o da çevirdi.

"PARAYI CEBİNİZDEN ÖDEYİN"

Fatih Terim, bir kontrat yapmıştır. Kontratında beni gönderirseniz, bu kadar vereceksiniz, ben gidersem, bu kadar

vereceğim demiş. Federasyon da görevine son vermiş Alaçatı'daki olaydan dolayı. Sonra Fatih hoca haklı olarak,

ihtarname gönderiyor aylıkları yatırın diye. Hukuk diyormuş ki, 1 hafta içinde cevap verin. 15 gün oldu, 1 hafta içinde

cevap verdiler mi, vermediler mi? Hiç cevap vermemek, 1-0 hukuken mağlup duruma düşmek mi?

O kadar hukukçunuz var, niye cevap vermediniz. Lucescu 250 bin euro civarında alıyor. Fatih hocaya da öderseniz, aylık 500-550 bin euroya hoca çalıştırmış olacaksınız. Siz zengin adamlarsınız, devlete vermeyin, verin cebinizden parayı. Çok şükür paranız var.

"LUCE'YE TAZMİNAT ÖDEYECEKLER Mİ?"

Devlet 100 yıldır yapmıyordu bir şey. İzinde de, ekonomik olarak da, Kadıköy'ünden, Beşiktaş'a kadar, Van'a kadar

yaptılar. Federasyon açıklama yapsın, biz ödemek zorundayız diye. Bilelim biz de. Lucescu'nun tazminatı yok diyorlar.

Lucescu'yu gönderirlerse tazminat ödeyecekler mi? Cevap bekliyorum.

"NE VAR ABİ ARDA'DA?"

Ben 10 aydır konuşuyorum, ciddi şeyler söylüyorum. Milletin yalandan söylediği bir şey manşet oluyor. Arda da Arda, ne var abi Arda, 100 maç oynamış, 50'sinde galip gelmiş. O gülme, ağlamadır aslında. Medyada kulübedeki halini değil, gülerkenki halini gösterdiler.

"ANAHTARI VERİRLERSE, ALIRIM"

Futbolu dizayn etmek için al anahtarı derlerse, alırım. Federasyon başkanlığında falan gözüm yok. Hiç para istemeden, hiçbir şeye karışmadıktan sonra, teknik direktör tercihi, ben futbol dünyasını iyi bilen, topu iyi bilen bir insanım. Federasyon başkanı bana hesap falan sormayacaklar, 4-5 yıl sonra Türkiye'ye veririm hesabı. Rıdvan Dilmen değil, Mustafa hoca da olabilir. Oradaki dizayn farklı bir şey. Saha dışında şeffaf olursak, saha içini çözeriz. Bu ülkenin belli kriterleri var. Her şey iyi giderken, futbol camiasını kötüye gitmesi, beni rahatsız ediyor. Ben saha dışını yönetemem, bilemem ki. "