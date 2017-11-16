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Reza Zarrab olayının sırrı çözüldü! Cezaevinde kavga edince...

Reza Zarrab'ın resmi kayıtlarda tahliye edilmiş gibi görünmesinin nedeniyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi: Zarrab, hapishanede kavga ettiği için 8 Kasım'da başka bir hapishanele nakledildi

Reza Zarrab olayının sırrı çözüldü! Cezaevinde kavga edince...

Reza Zarrab'ın resmi kayıtlarda tahliye edilmiş gibi görünmesinin nedeniyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi: Zarrab, hapishanede kavga ettiği için 8 Kasım'da başka bir hapishanele nakledildi

16 Kasım 2017 Perşembe 14:46
Reza Zarrab olayının sırrı çözüldü! Cezaevinde kavga edince...
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BUGÜN büyük jüri önüne çıkmadan önce son kez hakim karşısına çıkması beklenen Reza Zarrab, ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Reza Zarrab’ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği" bilgisi ortalığı karıştırmıştı.
Avukatlarının "5 gündür haber alamıyoruz" dedikleri Reza Zarrab için Türkiye ABD'ye nota vermişti.
KAVGA ETTİĞİ İÇİN BAŞKA HAPİSHANEYE ALINDI
Zarrab'la ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Zarrab'ın kavga ettiği için başka bir hapishaneye nakledildiğini öne sürdü. Özcan, Zarrab'ın bugünkü duruşmaya katılacağını gösteren belgeyi de paylaştı. 

Bir süredir Washington'da yaşayan Anayasa referandumu öncesi 'Hayır Partisi'ni kuran Tuna Bekleviç de Zarrab'ın kavga ettiği için başka bir hapishaneye nakledildiği iddiasını tekrarladı.
DAHA ÖNCE DE KAVGA ETTİ VE CEZAEVİ DEĞİŞTİRİLDİ
Temmuz ayında da Reza Zarrab'ın kaldığı Metropolitan Cezaevi’nde kavgaya karıştığı ve 3 hafta hücre cezası aldığı iddia edilmişti. Zarrab bu iddiaların ardından Brooklyn'deki Metropolitan Detention Center'a (MDC) götürülmüştü. Yani hapishanesi değiştirilmişti.

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Reza ZarrabZarrab Nerede
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