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Resulayn'da hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyor

Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen Şanlıurfanın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriyenin Resulayn kenti, 9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından teröristlerden temizlendi

GÜNCEL 07.11.2019, 19:57
Resulayn'da hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyor
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BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde, hayatın normalleşmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Meskun mahal operasyonlarının devam ettiği Resulayn'da, yer altının teröristler tarafından diğer noktalarda da olduğu gibi tünel ve sığınaklar ile köstebek yuvasına dönüştürüldüğü görüldü.
Teröristlerden kurtarılmasının ardından hayatın normale dönmesi için çalışmaların başlatıldığı Resulaynda, TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Resulayn sokak sokak taranarak teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar tespit ve imha ediliyor. Meskun mahal operasyonunun devam ettiği kentte, yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar da aralıksız sürüyor. Teröristler tarafından tahrip edilen Resulayn Devlet Hastanesinin yeniden faaliyete başladığı kentte, ihtiyaç için mobil TIRlar ile de Sağlık Bakanlığı tarafından Suriyeli sivillere sağlık hizmeti sunuluyor. Kızılay, AFAD ve diğer yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine gıda ve yaşam malzemesi desteği verdiği Resulaynda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da günde 5 bin kişiye sıcak ekmek dağıtılıyor. Suriyeli siviller yardımlarından dolayı teşekkür ettikleri Türkiye'nin işgale son vererek teröristlerden kendilerini kurtardığı için minnettar olduklarını vurguladı.
 
YEREL MECLİS OLUŞTURULDU
 
Öte yandan, hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü Resulayna bugün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa da gitti. Resulaynda inceleme yapan Erin ve Mustafa, yetkililerden bilgiler aldı. Öte yandan teröristlerden temizlenen ilçede bugün 25 kişiden oluşan yerel meclisin de ilk toplantısı gerçekleştirildi. İlçede yaşayan tüm etnik unsurların temsilcilerinin bulunduğu meclisin bundan sonraki süreçte teröristlerden kurtarılan ilçeden zorunlu olarak giden sivillerin geri dönüşünü katkı sağlayacağı belirtildi. Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, terör örgütünden kurtarılan Resulaynda, meskun mahal operasyonlarının başlamasının ardından güvenli hale gelen alanlara şu ana kadar 30 bin kişinin döndüğünü ve bu sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağını kaydetti.
 
HER YER KÖSTEBEK YUVASI GİBİ
 
Resulaynda kontrolün sağlanmasının ardından görev yapan Suriye Milli Ordusu askerleri ise teröristlerin sızma ve saldırı ihtimaline karşı görev yapmaya devam ediyor TSK ve SMO askerlerinin meskun mahal operasyonlarını sürdürdüğü kentte teröristler tarafından yapılan onlarca tünel ve sığınağa da ulaşıldı. Köstebek yuvasını andıran Resulaynda bazıları patlayıcılar ile tuzaklanan tünellerin birçoğunun labirent şeklinde yapıldığı ve farklı noktalara çıkış ile teröristler tarafından hem hava bombardımanından korunma hem de kaçış amaçlı inşa edildiği belirlendi. Bazıları betonarme bazıları ise doğal mağaralardan oluşan tünellerin 1-2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde inşa edildiği görülürken, kimisine merdiven yardımıyla inilen tüneller tespit edilerek imha ediliyor.
 

#terör örgütü PKK/YPG
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