Rest Property, İstanbul ofisini açtı
Alanya'nın köklü emlak firması Rest Property, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren ofisini törenle açtı
REST Property'nin kurucuları Nihat Tufan ve Lyudmyla Hrebenshchykova'nın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin de katıldı.
Dünya Ticaret Merkezi'ndeki açılış töreninde bir konuşma yapan Rest Property Kurucusu İş Adamı Nihat Tufan, "Türkiye’nin birçok şehrinde ofislerimiz var. Yurt dışında ise Moskova, Ukrayna, Çeçenistan ve Kazakistan'da ofislerimiz mevcut. İstanbul ofisimizin resmi açılış törenini bugün yapıyoruz. Bizler sadece Alanya'daki ve Türkiye'deki gayrimenkulleri satmıyoruz. Her şubemiz, kendi bölgesindeki ve diğer şubelerin bulunduğu bölgelerdeki gayrimenkulü de pazarlıyor. Örneğin Moskova ekibimiz aynı zamanda Rusya genelinde satış yapıyor. Aynı şekilde İstanbul ekibimiz de tüm Türkiye'de satış yapıyor. Bugün açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.
Rest Property'nin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ofisinin açılış kurdelesini ALTSO Başkanı Mehmet Şahin kesti. Mehmet Şahin, Alanya'nın dünyaya açılan bir markası olan Rest Property'nin İstanbul şubesinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek İş Adamı Nihat Tufan’ı tebrik etti.
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