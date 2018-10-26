Resmi Gazete’de yayımlandı! İlk kez uygulanacak

KANUNLA, hız sınırlarında "yüzde 10-30" ve "yüzde 30 üzeri" şeklindeki uygulanan iki kademeli yaptırıma "yüzde 50'den fazlası" şeklinde bir yenisi daha eklendi. Hız sınırı yüzde 10 ila 30 aşan sürücülere 235 lira, yüzde 30 ile 50 aşanlara 488 lira, yüzde 50'den fazla aşan sürücülere ise bin 2 lira idari para cezası uygulanacak. İhlalin 1 yıl içinde 5 kez tekrar etmesi halinde sürücü belgesine 1 yıl süreyle el konulacak. Bu kapsamda 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların ehliyetleri iptal edilecek.

Trafikte "spin" ve "drift"e 5 bin 10 lira ceza

Araçlarla trafiğe açık alanlarda drift yapan sürücülere 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alınacak. Araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların sürücü belgeleri de iptal edilecek.

Abartı egzoz kullananlara bin 2 lira ceza

Düzenlemeyle abartı egzoz kullananlara cezai yaptırım getirilecek. Araçların egzozunda yapılan değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda bin 2 lira idari para cezası uygulanacak. Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek.

Hurdaya çıkarılmış araçlarla trafiğe çıkan sürücüye 2 bin 18 lira idari para cezası verilecek ve araç trafikten men edilecek. Ayrıca araca mülki amir tarafından el konacak ve aracın mülkiyeti kamuya geçecek.

Terör ihbarcılarına para ödülü

Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini, kimliklerini bildirenlerin yanı sıra suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara da para ödülü verilebilecek.

Çocuklara çakmak gazı satılamayacak

Solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen çakmak gazının hangi amaçla olursa olsun çocuklara satılması veya verilmesi yasaklandı.