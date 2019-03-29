Resmi Gazete'de yayımlandı! O süre uzatıldı...

TARIM ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki tebliğinde değişikliğe gitti. Böylece yatırım süresinde tarihler değişti. Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihleri ve ek süreleri için yasal izin süresi 30/11/2019'a kadar uzatıldı. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle: "13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/5/2019’dur” ibaresi “30/11/2019’dur” olarak, “31/5/2019” ibaresi “30/11/2019” olarak değiştirilmiştir. Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer"

