Resmi Gazete basılı yayına son verdi

GEÇTİĞİMİZ aylarda alınan karar ile birlikte, bildiğiniz üzere gazetenin basım işlerinin gerçekleştiği Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi kapatılmış ve kurum bünyesinde çalışan personeller ise diğer komu kurumlarına gönderilmişti. Yayın hayatına 7 Şubat 1921 yılından başlayan gazete, 98 yıllık süren serüvenin ardından basılı yayınına son verdi. 14 Eylül Cuma günü 130 personel son iş tebliği yapılarak, gazetenin basın hayatına böylelikle son verildi. Kapatılan basımevi çalışanı vermiş olduğu röportajda ise ”Dünyada sadece üç ülkede bulunan tek renk baskı yapan ve saatte 60 bin baskı kapasitesi olan web ofset makinemiz var. Bir üniversiteye alması için teklif iletildi fakat ilgilenmediler. Hurdaya gitmesine üzülüyorum” ifadelerinde yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 10:05