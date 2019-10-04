Resmi açıklama geldi! 2 maç şifresiz kanalda yayınlanacak

TBF, her hafta belirlenecek iki Süper Lig maçının TRT'den yayınlanacağını açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Avrupa'nın en değerli ligleri arasında gösterilen Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları Tivibu Spor'dan yayınlanmaya devam ederken, her hafta belirlenen 2 maç, TRT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından ortak yayınla basketbolseverlerle buluşacak maçlar şu şekilde:

06.10.2019

13.00 Pınar Karşıyaka – Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

07.10.2019

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta – Anadolu Efes

Ligin diğer haftalarında TRT Spor'dan yayınlanacak maçların programı ise daha sonra duyurulacak."