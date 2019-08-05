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Resmen açıldı! 6 milyon kişiye hizmet verecek

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından "Kamu Özel İş Birliği" (PPP-Public Private Partnership) modeliyle hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı

GÜNCEL 04.08.2019, 22:11 04.08.2019, 23:09 Enes Subaşı
Resmen açıldı! 6 milyon kişiye hizmet verecek
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GÜNEY Marmara'da 6 milyon kişiye hizmet verecek hastane, Nilüfer  ilçesinin Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alan üzerinde 488 milyon  avroluk yatırımla iki yılda tamamlandı.


Bünyesinde genel, kadın-doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik  tedavi ve rehabilitasyon (FTR) ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak  üzere 6 hastane bulunduran Bursa Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasitesine  sahip.


Genel hastanede 308, kadın-doğum çocuk hastanesinde 222, kalp-damar  hastanesinde 271, onkoloji hastanesinde 254, FTR hastanesinde 200, YGAP  hastanesinde 100 yatak yer alıyor. 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı  çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale  ve 36 bin 200 hasta sirkülasyonunun öngörüldüğü kompleksteki FTR hastanesi, 200  yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü konumunda bulunuyor.


Türkiye'nin en büyük sağlık merkezlerinden biri olan, Türkiye Genom ve  Türkiye Kanser Gen projeleriyle ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği  sağlık kuruluşu olarak konumlandırılan Bursa Şehir Hastanesinde ayrıca  Türkiye'nin en büyük yanık merkezi yer alıyor.


Hastanede her branşta poliklinik hizmeti verilecek ve nitelikli  ameliyatlar yapılarak başka illere hasta sevki önlenecek.


Sağlık alanında en ileri teknolojiyle donatılan ve "LEED Gold"  sertifikasına sahip Bursa Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilmiş  dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 859 sismik izolatörle olası deprem  sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama yaşanmadan  yerine getirmeye devam edebilecek.


Bursa Şehir Hastanesinde iki bini medikal alanda olmak üzere işinde  profesyonel 4 bin 500 kişi istihdam edilecek.

#resmen
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