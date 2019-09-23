Renklerin festivali Alanya'da

ÖZELLİKLE gençlerin büyük ilgi gösterdiği bu festival İstanbul'dan başlayarak tüm ülkeye yayıldı. Peki nedir Holi Festivali? Holi Festivali Hindistan'nın ulusal kutlamasıdır ve ülkedeki 28 eyaletin tümünde de kutlanır. Ayrıca Nepal ve Sri Lanka'da da kutlamalar düzenlenir.Holi kışın bitişini ve baharın başlangıcını simgeler ve her yıl ilkbahar aylarında kutlanır. Bir diğer inanışa göre Holi Festivali, iyinin şeytana karşı galip gelmesininin kutlanışıdır. Sebebi ne olursa olsun popüleritesinin hızla arttığı bir gerçek.

HOLİ FESTİVALİ 'COLORİST' ALANYA'DA

Bu sene Alanya'da ilk defa düzenlenecek olan Holi Festivaline ilgi oldukça büyük oldu. Festival.com.tr'nin COLORİST markası ile Alanya'da organize edeceği festivale özellikle üniversiteli gençler yoğun ilgi gösteriyor.28 eylül'de Kestel Halk Plajında yapılacak olan etkinlikte Alanya'nın tanınmış DJ'leri performans sergileyecek.Sahilde sonbaharın eşsiz günbatımı manzarası ile boyaların dansı görsel bir şölen oluşturacak. Festival Rehberi yetkilileri festivalin Alanya'nın tanıtımı adına büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, 'Bu sene 2. kez düzenlediğimiz Alanya Bisiklet Festivalinin yanında Holi Festivali düzenlemeye karar verdik. İnanılmaz bir ilgi ile karşılaştık insanlara çok renkli bir gün yaşatacağız. DJ'ler eşliğinde kendilerini müziğin ritmine bırakıp doyasıya eğlenecekleri bir organizasyon hazırladık.' şeklinde açıklama yaptı.