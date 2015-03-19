Rektörlük'ten Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile ilgili flaş açıklama

19 Mart 2015 Perşembe 10:12
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü, organ nakilleriyle ünlü Tıp Fakültesi'nin Alanya'da yeni kurulacak Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlanacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. AÜ Rektörlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Alanya'da yeni kurulacak Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlanacağı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Bilgi edinmeden fikir yürüterek, gerekli araştırmalarda bulunmadan yapılan bu açıklamada söz edildiği gibi 1973 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlanması kesinlikle söz konusu değildir. Bir dünya markası haline gelen bu tıp fakültemiz yıllardır olduğu üzre Akdeniz Üniversitesi bünyesinde eğitim ve uygulamalarına devam edecektir. Bunun yanı sıra, 2014 yılında ikinci tıp fakültemiz olarak eğitim ve öğretim hayatına başlayan Akdeniz Üniversitesi Alanya Tıp Fakültesi'nin, yakın zamanda kurulacak olan Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlanması planlanmıştır."
İnternet sitelerinde, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda AK Partili vekillerin, Türkiye’nin ilk rahim ve yüz naklini gerçekleştiren AÜ Tıp Fakültesi’nin, Alanya’da kurulacak Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlanması için önerge verdiği yönünde haberler yer almıştı.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 09:24