Rektörlük'ten Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile ilgili flaş açıklama

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü,

organ nakilleriyle ünlü Tıp Fakültesi'nin Alanya'da yeni kurulacak Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlanacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. AÜ Rektörlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Alanya'da yeni kurulacak Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlanacağı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi: