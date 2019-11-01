Rektörlerden Kalan'a destek sürüyor!

AKDENİZ, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlerinin ziyaretinin ardından bu kez de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Rektör Kalan, ALKÜ’nün hedefleri ve hayata geçirecekleri projeleri hakkında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda, Rektör Kalan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a teşekkür ederek “AlaaddinKeyubat Mührü” takdim etti.