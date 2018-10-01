Rektörden 'şok liste' açıklaması

Asiye ELİAÇIK

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), www.kamudanhaber.com internet sitesinin resmi Twitter hesabında yayınlanan 'Türkiye'nin en kötü 20 üniversitesi' listesinde 'Sondan ikinci' gösterildi. Listenin hangi kriterlere göre oluşturulduğu açıklanmazken, sosyal medyaya düşen liste Alanya'da şok etkisi yarattı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, dün ODTÜ URAP Enstitüsü'nün yayınladığı listede son sıralarda yer almalarına ilişkin Dim TV'ye (dimtv.tv) özel bir açıklama yaptı. Pınarbaşı yaptığı açıklamada "Bu çalışma akademik başarıya göre yapılan bir araştırma. Yani hocaların makale sayısı, bilimsel çalışmaları, doktora programı sayısı, bu programlardan mezun olan öğrenci sayısı gibi verileri barındırıyor. Ancak biz yeni bir üniversiteyiz ve listede Türkiye'nin tüm üniversiteleri var. Bizim rakibimiz beraber kurulduğumuz üniversiteler. Bu durum göz önünde bulundurulmalı" dedi. Pınarbaşı, açıklamasında şunları söyledi:

'BİZ 3 YILLIK BİR ÜNİVERSİTEYİZ'

"Üniversiteleri değişik şekillerde derecelendiren, ölçen kurumlar var. Kimi öğrenci memnuniyetine göre, kimi akademik başarıya göre, kimisi de kampüs durumuna göre sıralandırabiliyor. Farklı farklı birçok istatistik var. Haberlerde bahsi geçen çalışma ODTÜ'deki URAP adındaki enstitünün yaptığı bir çalışma. Türkiye'deki üniversiteleri bu çalışmada akademik başarılarına göre sıralamış. Kriterlere bakıldığı zaman, akademik personelin yayın sayısı, yayınlara aldığı atıflar, üniversitelerdeki doktora programı sayısı, bu programlardan mezun olan öğrenci sayısı gibi daha çok akademik başarıya göre sıralamışlar. Burada hocaların makale sayısı, bilimsel çalışmaları gibi noktalara bakılıyor. Biz sıralamada sonlardayız doğru ancak buradaki kriterler bizim üniversitemiz açısından düşünüldüğünde ki biz 3 yıllık bir üniversiteyiz. Listede ise Türkiye'nin tüm üniversiteleri var. Şimdi biz 3 yıllık üniversitelere baktığımız zaman, İskenderun Teknik Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve ALKÜ var. Bu üç üniversite zaten en sonlarda çünkü en son kurulan üniversiteler bizleriz. Bu yıl kurulan 20 üniversite daha listede yok. Dolayısıyla bizim rakibimiz beraber kurulduğumuz üniversiteler. Onlara da baktığımızda da İskenderun bizden birkaç puan üstte çünkü çok eski bir geçmişi var ve ciddi bir akademik geçmişi var. Örneğin biz, Bandırma Üniversitesi'nden daha iyi durumdayız. Yani beraber kurulduğumuz bir üniversiteden daha iyiyiz.

'BAŞARISIZLIK DİYE BİR ŞEY YOK'

2 yıl önce FETÖ darbe girişiminden dolayı akademik personelimizin bir kısmını ihraç etmek durumunda kaldık. Maalesef böyle bir ciddi yapılanma olmuş. Biz daha yeni yeni hocalarımızı alıp toparlamaya ve kendimize gelmeye çalışıyoruz. Şu an bir tane doktora programımız var, bu kriterlere göre bu listede bu noktada olmamız gayet doğal. Başarısızlık veya şok liste gibi bir şey yok. Bizim kriter almamız gereken üniversiteler bizimle birlikte kurulan üniversiteler ve biz bizimle birlikte kurulan üniversitelere göre daha iyi durumdayız. Yıllar geçtikçe daha iyi yerlere geleceğiz. Yeni hocalarımız, doktora programımız artacak. Siz yeni doğan bir bebekten maraton koşmasını isteyemezsiniz. Bu yüzden endişelenecek durum yok. Türkiye'nin 20-30 yıllık geçmişi olan üniversitelere göre tabi ki gerideyiz. Biz devlet üniversiteleri arasında gayet iyi gidiyoruz. İkinci yılında Tıp Fakültesi'ne, üçüncü yılında Diş Hekimliği Fakültesi'ne öğrenci alan başka bir üniversite var mı, araştırılsın. Üniversitemiz çok iyi yol alıyor ve çok daha iyi yerlere gelecek."