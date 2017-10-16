Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106419
ALTIN
152.940
DOLAR
3.6431
STERLİN
4.8435
EURO
4.3006
Uzmanlar uyardı! Balığın yanında sakın yemeyin
Balık tüketmenin püf noktaları
Dikkat! Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
banner468

Rektör: Yabancı bir kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunçtur!

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Facebook hesabından kadın-erkek ilişkilerine dair mesaj paylaştı

Rektör: Yabancı bir kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunçtur!

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Facebook hesabından kadın-erkek ilişkilerine dair mesaj paylaştı

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:16
Rektör: Yabancı bir kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunçtur!
banner404

ADIYAMAN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Facebook hesabından kadın-erkek ilişkilerine dair mesaj paylaştı. Gönüllü, "Resûl-i Ekrem Efendimiz, yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmanın, ateş tutmaktan daha korkunç olduğunu haber vermiştir" dedi.
Duvar'da yer alan habere göre, “Nikahsız kadınla erkeğin el ele tutuşması caiz mi?” diye soran Gönüllü, “Bir erkek ve kadının, nikahsız olarak ellerinin birbirine değmesi ve yalnız kalmaları caiz değildir” dedi.
Rektör Gönüllü’nün Facebook paylaşımının tam metni şöyle:
“Nikahsız kadınla erkeğin el ele tutuşması caiz midir?"
Cevap:
Değerli kardeşimiz,
Bir erkek ve kadının, NİKAHSIZ OLARAK ELLERİNİN BİRBİRİNE DEĞMESİ VE YALNIZ KALMALARI caiz değildir.
Mahrem olmayan kadına bakmak haram olduğuna göre, onlara dokunmak veya tokalaşmak mutlaka haramdır. Peygamber’e (sav) biat eden kadınlar dediler ki: “Ey Allah’ın Resulü, biat ederken elimizi tutmadınız.” Peygamber (sav) “Kadınların elini tutup tokalaşmam.” buyurdu (Ahmed bin Hanbel, Nesâî, İbn Mâce).

 Hazreti Aişe (ra) biat ile ilgili şöyle buyuruyor:
“Allah’a yemin ederim ki Resûlüllah’ın eli bir kadının eline dokunmadı. Sadece sözle onlardan biat aldı.” (Buharî, Ahkâm, 49; İbni Mâce, Cihad, 43).
Peygamber (asm) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor:
“Sizden birinizin başına iğne ile dürtülmesi, kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır.” (Taberâni , Mucemu’l-Kebir, 20 / 212)
İslâm dini, kadınla tokalaşmayı yasaklamakla kadını tezyif etmiyor; bilakis şerefini kurtarıyor. Kötü niyetli kimselerin şehvetle el uzatmasına engel oluyor. (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 170)
Bir kadının eli, yabancı bir erkeğin eline değmesi zaruret yokken haramdır. Bu itibarla, hiçbir ihtiyaca dayanmayan tokalaşmada bu haramlık bahismevzu olur. Yabancı bir erkek yabancı kadınla tokalaşamaz, elini namahremin eline süremez. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav), yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmanın, ateş tutmaktan daha korkunç olduğunu haber vermiş, namahremin elini tutanın cehennem ateşi avuçlayacağına işarette bulunmuştur.
Bu mahzur, bilhassa genç kadın ve erkekler için daha büyük çapta variddir. Hissî tarafları yok olmuş yaşlılar hakkında ise mahzur daha az nisbette variddir. Hatta iki yaşlı kadın ve erkeğin (hislerinin yokluğu halinde) tokalaşmalarında beis olmayacağı ifade edilmiştir. Bu sebeble, yaşlı kadınların elleri öpülebilir. Yaşlılıkları, yâni hissi bakımdan ölmüş oluşları, böyle bir ruhsata sebeb olur. Bir erkeğin yabancı bir kadınla tokalaşması ânında cinsî hislerin ayaklanması halinde, aralarında haramlık bahismevzu olur, sıhriyet akrabalığı meydana gelebilir. Bu bakımdan kadın-erkek münasebetlerinde çok titiz olmak gerekir. Zira böyle lüzumsuz bir tokalaşma yahut el öpme anlarında doğabilecek hissî heyecan, karşı cinse duyulabilecek süflî duygu, haramlığa sebeb olabilir, bu kadının kızı bu kimseye haram hale gelebilir. Böyle şüpheli halden uzak kalmak ise en sıhhatli bir tedbirdir. Mümkün olduğu kadarıyla uzak kalmaya gayret edilmeli, süflî bir his doğduydu, doğmadıydı gibi vesveseye mahal vermemelidir.
Hepimizin bildiği gibi bir kızla evlenmeyi düşünmek ve nişanlanmak, evlenmek mânâsında değildir. Bunun için kişinin nişanlısıyla gezip dolaşması ve onunla yalnız kalması kesinlikle haram ve büyük bir vebaldir. Peygamber (asm):
“Herhangi bir kimse, bir kadınla yalnız kaldığı takdirde mutlaka onların üçüncüsü şeytandır.”
buyurmuşlardır. Bir çok nişanlılar, tenha yerde yalnız kaldıklarında istenmeyen ve meşru olmayan bir takım menfî neticeler meydana gelmekte ve sonunda herhangi bir nedenle nişan da bozulmaktadır. Geride kalan şey vebal ve iffetsizliktir. Bunun için dinini, dünyasını ve şerefini düşünen kimseler, meşru olmayan bu gibi şeylere dikkat etmeleri gerekir. (el-Fıkh’ul-İslâmî ve Edilletuha c. 7, s. 25; Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 112)”
Sorularla İslamiyet”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
RektörAdıyaman ÜniversitesiMustafa Talha Gönüllü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamuya binlerce memur alınacak! İşte koşullar
Kamuya binlerce memur alınacak! İşte koşullar
"Öğrenciyim, yapmayın abi" dedikçe vurdular
"Öğrenciyim, yapmayın abi" dedikçe vurdular
Hemşehrileri Baykal'ın sağlığına kavuşmasını bekliyor
Hemşehrileri Baykal'ın sağlığına kavuşmasını bekliyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim