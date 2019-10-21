banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Rektör Ünal'dan Rektör Kalan'a tebrik ziyareti

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

GÜNCEL 21.10.2019, 15:00
Rektör Ünal'dan Rektör Kalan'a tebrik ziyareti
banner404

ZİYARETTE, ALKÜ’nün Akdeniz Üniversitesi’nden ayrılarak kurulmuş bir üniversite olmasına karşın iki üniversitenin de süregelen işbirliklerinin devam etmesi konusunda çalışmaların daha güçlü devam edeceğini ifade eden ALKÜ Rektörü Kalan, geliştirilen projelerin ve fikir alışverişlerinin her iki üniversitenin de vizyon ve hedeflerine olumlu katkılar sağlayacağını dile getirdi.Nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Rektör Kalan, AÜ Rektörü Ünal’a “Alaaddin Keykubat Mührü’nü” takdim etti.

#Akdeniz Üniversitesi #Prof. Dr. Mustafa Ünal #Prof. Dr. Ekrem Kalan
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
İmsak 05:44
Güneş 07:04
Öğle 12:47
İkindi 15:51
Akşam 18:20
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Galatasaray 8 13
6. Sivasspor 8 12
7. Konyaspor 7 12
8. Gaziantep FK 8 11
9. Antalyaspor 8 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Altay 8 15
4. Ümraniye 8 14
5. Keçiörengücü 8 14
6. Balıkesirspor 8 13
7. Fatih Karagümrük 7 12
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Osmanlıspor 7 7
14. Adanaspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 8 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Bournemouth 9 12
10. West Ham 9 12
11. Aston Villa 9 11
12. Wolverhampton 9 11
13. M. United 9 10
14. Everton 9 10
15. Sheffield United 8 9
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545