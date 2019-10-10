Rektör Kalan’a tebrik ziyaretleri devam ediyor
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a nezaket ziyaretinde bulundu.
GÜNCEL 10.10.2019, 16:16 10.10.2019, 16:17
REKTÖRLÜK makamında gerçekleştirilen ziyarette EkoAvrasya’nın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Rektör Kalan, Başkanı Hikmet Eren nezdinde Türkiye’nin bölge ülkeleri arasında özellikle eğitim, kültür ve ticaret alanlarında devam eden ilişkilerin daha güçlü bir yapıya kavuşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi için gösterdikleri katkıyı sürdürmeleri konusunda EkoAvrasyaYönetimi’ne çalışmalarında başarılar diledi.
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