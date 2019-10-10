Rektör Kalan’a Alanya Oda Başkanlarından tebrik
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Oda Başkanlarını makamına kabul etti.
GÜNCEL 10.10.2019, 16:34
ALANYA Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı VelittinYenialp, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ve Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Oda başkanlarının tebriklerin kabul eden Rektör Kalan, ziyaretlerinden dolayı oda başkanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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