Rektör Kalan ziyaretçilerini ağırladı

ALANYA Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş ile Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı makamında ziyaretederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Karşılıklı bilgi akışı ve stratejik işbirliklerinin konuşulduğu ziyarette, komşu ve kardeşiki üniversite arasındaki diyaloğun daha kuvvetli yürütüleceğini ifade eden Rektör Kalan, geliştirilen proje ve fikir alışverişlerinin her iki üniversitenin de vizyon ve hedeflerine katkılar sağlayacağına gönülden inandığını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kalan, AHEP Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

ALANYA ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN REKTÖR KALAN’A ZİYARET

Alanya Ülkü Ocakları, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı makamında ziyaret etti. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Mustafa Demirağ ve yönetimi, Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kalabalık bir heyet ile kendisine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalan, Alanya Ülkü Ocakları’na çalışmalarında başarılar diledi.