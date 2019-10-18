Rektör Kalan öğrencilerle ağaçlara bakım yaptı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) bahçesinde örnek bir çalışmayı öğrenci ve personelle birlikte gerçekleştirdi.
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve öğrencilerle birlikte ağaç diplerini çapalayarak kışdönemine hazırladılar. Öğrencilerde doğa bilincinin yaygınlaştırılması aynı zamanda yerleşkede yer alan ağaçların kışlık bakımlarının yapılarakdaha yeşil ve güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen etkinliğe ALKÜRektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra daire başkanları,akademik ve idari personel ile öğrencileri katıldı.
Öğrencilerin doğa sevgisinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Rektör Kalan, “Bu tarz etkinler aynı zamanda öğrencilerimizin yerleşkelerine ne kadar değer verdiğinin ve sahip çıktığının en büyük göstergesidir. Öğrencilerim, düzenlediği sosyal faaliyetlerle sadece topluma birer örnek fert olmuyor aynı zamanda doğaya dikkat çekip doğa sevgisini topluma aşılıyorlar. Şunu unutmayın bir yere ağaç dikmek kadar diktiğiniz ağacın bakımını yapmak da önemli. Bende buradan söz veriyorum; Toplumumuza ve öğrencilerimize faydalı olacak her türlü etkinlikle sizlerin destekçisi olacağım. Bu birlikteliğimizi gösteren faaliyete katılan tüm öğrenci ve personelimize teşekkür ederim” dedi.
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