Rektör Kalan İğneli Fıçı'da: Duayen gazeteci Dim’in konuğu olacak

PROF. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın ardından 2 ay kadar önce ALKÜ Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Kalan, üniversitenin hedeflerini, yeni projeleri ve Alanya’daki yüksek öğrenim hayatının bilinmeyenlerini programda Alanyalılara aktaracak. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in, “Üniversitenin yanına yapılan yeni sanayi sitesini istiyor mu, üniversite yerleşkesi içinden geçen yolun kapanmasını neden talep etti, öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunlarının çözümü için hangi adımlar atıldı” gibi sorularını yanıtlayacak olan Rektör Kalan, ayrıca izleyicilerden ve özellikle öğrencilerden gelecek soruları da canlı yayında yanıtlayacak. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a sorularınızı 0 542 513 17 55 numaralı WhatsApp iletişim hattından ya da facebook mecrasından iletebilirsiniz.