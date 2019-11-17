Rektör Kalan İğneli Fıçı'da: Duayen gazeteci Dim’in konuğu olacak
Alanya televizyonlarının efsane programı İğneli Fıçı, 18 Kasım Pazartesi günü Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan’ı konuk edecek
AHMET Pınarbaşı’nın başarılı yönetiminin ardından Eylül’ün son haftası ALKÜ Rektörlüğü görevine atanan Kalan, üniversitenin hedeflerini, yeni projeleri ve Alanya’daki yüksek öğrenim hayatının bilinmeyenlerini programda Alanyalılara aktaracak. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in, “Üniversitenin yanına yapılan yeni sanayi sitesini istiyor mu, üniversite yerleşkesi içinden geçen yolun kapanmasını neden talep etti, öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunlarının çözümü için hangi adımlar atıldı” gibi sorularını yanıtlayacak olan Rektör Kalan, ayrıca izleyicilerden ve özellikle öğrencilerden gelecek soruları da canlı yayında yanıtlayacak. ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan’a sorularınızı 0 542 513 17 55 numaralı WhatsApp iletişim hattından ya da facebook mecrasından iletebilirsiniz.
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