Rektör Kalan'dan Rafet Kayış'a ziyaret

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Hayırsever İş İnsanı Rafet Kayış’a nezaket ziyaretinde bulundu. Rektör Kalan’ı, Rafet Kayış’ın yanı sıra oğlu Serhat Kayış ve kızı Serap Kayış karşıladı. ALKÜ’yeönemli bir eser bırakan Rafet Kayış ile tanışarak Alanya’ya ve üniversiteye kazandırdığı Rafet KayışMühendislik Fakültesi için teşekkürlerini ileten Rektör Kalan, “Alanya’ya yapılan en önemli eserlerden birisi olan üniversitemize Sayın Rafet Kayış Beyefendi’nin güzel bir katkıda bulunarak mühendislik fakültemizin kaba inşaatını yaptırdığını öğrendim. Bu beni ziyadesiyle mutlu etti. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde dolayısıyla üniversitelerde de hayırsever insanların katkısının yadsınamayacağı bir gerçek. Kendileri üniversitemize kalıcı bir eser bırakarak vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler yetiştirilmesinde büyük katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda Sayın Rafet Kayış Beyefendi ve kıymetli ailesi ile tanışmaktan ziyadesiyle mutluluk duyduğumu belirtir, tekrar teşekkürlerimi sunarım” dedi.