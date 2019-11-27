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Rektör Kalan AHEP’e konuk oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi öğrencileri ile konferansta bir araya geldi

GÜNCEL 27.11.2019, 17:13 27.11.2019, 17:14
Rektör Kalan AHEP’e konuk oldu
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ALANYA HEP Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Topluluğu tarafından organize edilen konferansta ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan“Moğol Bozkırlarında Türk İzleri” konusunda bilgiler verdi. Konferansa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra ev sahibi AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan, AHEP Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Ertan Doğan, AHEP Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, Türk Ocakları Alanya Şubesi Başkanı Hasan Peker,Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
MOĞOLİSTAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ ÜLKE
AHEP Üniversitesi Mor Salonda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını üniversitenin Türkoloji Araştırmaları Topluluğu Başkanı Muhammet Tiymaç yaptı. Üniversite bünyesinde kurulan Türkoloji Topluluğunun faaliyetleri hakkında bilgiler veren Tiymaç’ın ardından söz alan ev sahibi Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu ÖnerMoğolistan ile ilgili edinilecek bilginin önemine dikkat çekerek “Bugün burada Alanya HEP Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Topluluğu öncülüğünde hocamızı misafir ettik. Prof. Dr. Ekrem Kalan hocamız bize Moğolistan ile ilgili çok değerli bilgiler verecek. Bir ülkenin geleneklerini göreneklerini tam öğrenmek, uzun yıllar kalmak, orada yaşamakla mümkün oluyor. Moğolistan bizim için önemli bir ülke, tarihimizle çok yakından ilintili. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan hocamıza davetimize icabet ettiği için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
MOĞOLİSTAN’DAKİ TÜRK İZLERİ MASAYA YATIRILDI
Ardından; Moğolistan Devlet Üniversitesi’nin Türkoloji Bölümünde geçmişte Türk Tarihi dersleri veren, Moğolistan Eski Cumhurbaşkanı Namaryn Enkhbayar tarafından Cengiz Han onur madalyasına layık görülen Prof. Dr. Ekrem Kalan salonda bulunanlara önemli bilgiler vererek Moğolistan'ın dünü ile bugünü hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Hun, Göktürk ve Uygur Devletleri dönemindeki buluntular ve kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Rektör Kalan, Orhun Vadisi’ndeki müze inşası, yol yapımı ve kazı çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile TİKA aracılığıyla gerçekleştirildiğini söyledi.Moğolistan’da bulunan kalıntıların Türkiye tarafından koruma altına alındığını aktaran Prof. Dr. Ekrem Kalan, “İlim camiası açısından da bazı yeni bilgileri sizlerle paylaşacağım” dedi.
Konferansın ardından gelen soruları da cevaplayan Rektör Kalan’a program sonunda Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner plaket takdim etti.

#Rektör Kalan #AHEP #ALKÜ #rektör #Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi #Ekrem Kalan #Alanya Hamdullah Emin Paşa
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