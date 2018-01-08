Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 8 Ocak 2018 Pazartesi
8 Ocak Günlük Burç Yorumu
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği kaldırdı
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği...
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...
Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları
Yürümek neden en iyi egzersizlerden...

Rekor peşindeki ustadan 34 metrelik lahmacun

Elazığ'da 22 kişilik ekibiyle 34 metre uzunluğunda lahmacun yapan Engin Altunbaş'ın hedefi İtalyanların pizza rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek . Altunbaş, "Sponsor bulduğumuz taktirde cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithafen 2023 metre uzunluğunda bir lahmacun yapmak istiyoruz" diye konuştu

Rekor peşindeki ustadan 34 metrelik lahmacun

Elazığ'da 22 kişilik ekibiyle 34 metre uzunluğunda lahmacun yapan Engin Altunbaş'ın hedefi İtalyanların pizza rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek . Altunbaş, "Sponsor bulduğumuz taktirde cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithafen 2023 metre uzunluğunda bir lahmacun yapmak istiyoruz" diye konuştu

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:35
Rekor peşindeki ustadan 34 metrelik lahmacun
banner404

ELAZIĞ'DA 22 kişilik ekibiyle 34 metre uzunluğunda lahmacun yapan Engin Altunbaş'ın hedefi İtalyanların pizza rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek . Altunbaş, "Sponsor bulduğumuz taktirde cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithafen 2023 metre uzunluğunda bir lahmacun yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir lokantada lahmacun ustası olarak  çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek  parçadan oluşan lahmacun yapmıştı.

Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren  Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı.

Lokantaya sığmayan lahmacunun bir kısmı caddeye taştı.

Altunbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hünerlerini sergilemek ve  ustalığını kanıtlamak amacıyla daha önce yaptığı 23 metre uzunluğundaki lahmacuna  rakip çıkmaması üzerine kendi rekorunu kırmaya karar verdiğini söyledi.

Daha önce 34 metre uzunluğunda lahmacun yaparak Guinness Dünya  Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediklerini ancak İtalya'nın Napoli kentinde 2016  yılında yapılan bin 853 metre uzunluğundaki pizzanın bu alanda rekor sahibi  olması üzerine hedef büyüttüklerini kaydetti.

"İtalyanların pizzası varsa Türkiye'nin de lezzetiyle daha öne çıkan  lahmacunu var. Lahmacunumuzu dünya çapında tanıtmak istiyoruz." ifadesini  kullanan Altunbaş, rekor için 2023 yılını hedef seçtiklerini bildirdi.

Altunbaş, "Bunun için sponsor bulduğumuz taktirde cumhuriyetimizin  kuruluşunun 100. yılına ithafen 2 bin 23 metre uzunluğunda bir lahmacun yapmak  istiyoruz. 2 bin 23 metrelik lahmacunla hem İtalyanların pizza rekorunu kırmak  hem de Guinness'e aday olmak istiyoruz. İnanıyorum ki böyle bir rekor  lahmacunumuzun dünya çapında tanınmasına vesile olacaktır." şeklinde konuştu.

22 kişilik ekip çalıştı

Altunbaş, 22 kişilik ekiple yaklaşık 4 saat süren uğraşlar sonucu  hazır hale gelen lahmacunu farklı giriş ve çıkışı olan paletle fırın aracılığıyla  pişirdiklerini dile getirdi.

Lahmacun için öncelikle kıymayı işlediklerini, ardından da yaklaşık 30  dakika kadar dinlendirdikleri hamuru oval hale getirip merdaneden geçirdiklerini  anlatan Altunbaş, hamuru, makine ile açtıklarını belirtti.

Altunbaş, 2 bin 23 metre uzunluğa sahip olacak lahmacunla ilgili rekor  denemesi için gerekli alt yapının tasarımını yaptığını dile getirerek, sponsor  bulunması halinde en kısa zamanda bunu gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve  Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
LahmacunRekor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangında feci şekilde can verdi
Yangında feci şekilde can verdi
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Yeni Alanya E Gazetesi - 8 Ocak 2018 Pazartesi
Yeni Alanya E Gazetesi - 8 Ocak 2018 Pazartesi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim