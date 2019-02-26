Rekabet yasağı sebebiyle işsiz kalabilirsiniz!

REKABET yasağı konusu, hem işçi hem de işverene bazı sorumluluklar yüklüyor. İki taraf için de bazı kısıtlamalar ve yükümlülükler getiren rekabet yasağı hakkında merak edilenler haberimizde..

REKABET YASAĞI NEDİR?

İşverenin iş ile ilgili sırları, müşteri çevresi ya da başka önemli konularda detaylı bilgi sahibi olan çalışan, işten ayrıldığında rekabet yasaklarına takılabiliyor. Eğer çalışan bu tarz bir sözleşme imzalarsa uzunca bir süre iş hayatından uzak kalabiliyor. İş yerinden ayrılan çalışan işverene rakip bir işletmede çalışamıyor ya da onunla menfaat ilişkisine giremiyor.

Rekabet yasağı sözleşmesi, işçinin iş sözleşmesi devam ederken işverenin müşterilerini tanıması ya da iş sırlarını öğrenmesi sebebiyle, iş ilişkisi sona erdikten sonra belirli bir faaliyet alanında, belirli bir coğrafi bölgede ve belirli bir zaman dilimi içinde işverenle rekabet teşkil edecek herhangi bir faaliyette bulunmaması hususunu içeren sözleşmedir.Rekabet yasağı sözleşmesinin amacı, işçinin işletmede öğrendiği bilgileri, iş sözleşmesi sona erdikten sonra işverenin aleyhine onunla rekabet edecek şekilde kullanmasını engellemektir.