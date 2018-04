Rekabet Kurumu başkanı ALKÜ'de öğrencilerle buluştu

TÜRKİYE Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak tarafından, İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda “Dijital Ekonomi ve Rekabet Kurumu” konulu konferans verildi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Genç Girişimciler Kulübü’nün organize ettiği konferansa ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ve Prof. Dr. Leyla Harputlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kantarcı, daire başkanları, akademisyenler ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Ömer Torlak programdaki konuşmasına, “Bizleri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde ağırlayan başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve beni buraya davet eden bir zamanlar öğrencim olan Doç. Dr. Kemal Vatansever ve Genç Girişimciler Kulübü Başkanı Ömer Oymak’a teşekkür ederim. Bu vesileyle burada siz değerli öğrencilerin arasında bulunmaktan çok mutluyum” diyerek başladı.

“DİJİTALLEŞEN BİR HAYAT YAŞIYORUZ”

Rekabet Kanunu’nun temel amacı; kartellerin ve teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs birliği karar ve eylemleri yoluyla ortaya çıkacak diğer rekabet kısıtlamalarının yasaklanması, herhangi bir piyasada hakim durumda olan bir teşebbüsün bu hakimiyetini kötüye kullanmasının engellenmesi ve bazı birleşme ve devralma işlemlerinin denetlenerek yeni tekeller yaratılmasının önüne geçilmesidir.

“Dijitalleşen bir hayatı yaşıyoruz. Dijitalleşen bir ekonomik hayatı bizzat müşahede ediyoruz. Ve onun sonuçları da elbette bizim hayatımızı da, ticari hayatı da etkiliyor” diyen Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, “Piyasa ekonomisi dediğimiz şey aslında insanlık tarihi kadar eskidir. Yani paranın olmadığı dönemlerde bile piyasa vardır. Hepimiz hayatımızı sürdürmek için bir takım mal ve hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz ama aynı zamanda da üretime katkı sağlıyoruz. Bu tarım ekonomisi için de böyleydi, sanayi toplumunda da böyleydi. Bugün yaşanmakta olduğumuz bilgi toplumu da yine böyledir. Yani bir takım mal ve hizmetler olmaksızın biz hayatımızı sürdüremiyoruz. Dolayısıyla bir piyasa oluşuyor. Bu eskiden pazardı, panayırdı, köy çarsısıydı, çerçiydi derken nihayetinde bugün baktığımız zaman hiç birbirini görmeyen, fiziki mekân gerektirmeyen piyasalar da oluştu” dedi.

“VERİLER TÜKETİCİYE SUNULAN ÜRÜNLERİ BELİRLİYOR”

Torlak, ”Dijital ekonomi veya dijital hayat dediğimiz şey ses, görüntü, data aktarımları artık analog sistemlerden dijital sistemlere geçti. Bunu söylemesi çok kolay ama çok da basit bir olgudur. Eskiden çok küçük bir veriyi çok uzun sürede depoluyorken, bugün çok sayıda veriye çok hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Dijital ortamda bıraktığımız her iz birileri için aynı zamanda bir veri olarak kullanılıyor. Paslaştığımız bir fotoğraf, ya da bir yazı veya bulunduğumuz konum dijital ortamda bir iz bırakıyor. O iz veriye, o veri de sistematik bir veriye dönüştürülüyor. Dolayısıyla böyle bir dijital hayat, böyle bir dijital ekonomiyle karşı karşıyayız. Bu tabi bir taraftan bize şunu hatırlatıyor. O zaman piyasa, belirlenen bir olgu mu? Yoksa belirleyen bir olgu mu? Her ikisi de diyebiliriz. Belirlenendir; Alanya’da muhtemelen köy pazarları kuruluyordur. Köylü insanımız köyde kendi ürettiği organik ürünleri, organik ürün diye satacağı zaman bizde meraklısıysak ya da ben organik ürün yemek istiyorsam hemen organik bir ürün alıyoruz. Özellikle dijital ekonomiyle düşündüğümüzde pazar veya piyasa bizden elde ettiği verilerle sana bir ürün öneriyor. Sen benim müşterimsin sana bu promosyonu uyguluyorum diyor” şeklinde konuştu.

‘GELİŞİM İÇİN GİRİŞİM, GİRİŞİM İÇİN GELİŞİM'

Programda bir konuşma gerçekleştiren ALKÜ Genç Girişimciler Kulüp Başkanı Ömer Oymak, “Bugün önemli bir kurumun çok değerli yöneticisi ve başkanı olan Rekabet Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ömer Torlak hocamız bize ufuk açıcı bilgiler sunacaktır. Genç Girişimciler Kulübünü oluştururken bizlere rekabet üstünlüğü katacak, girişimci ve sorun çözen bir kulüp olmayı kendimize misyon edindik. Gelişim olmadan ilerlemenin ve rekabet üstünlüğünü elde etmenin mümkün olamayacağını her daim göz önünde bulundurduk. Bu düşünce çerçevesinde kendimize bir slogan belirledik. ‘Gelişim için Girişim, Girişim için Gelişim''. Bu önemli etkinliğin organize edilmesinde değerli katkıları bulunan başta Üniversite yönetimimize, Doç. Dr. Kemal Vatansever hocamıza, Kulüp akademik danışmanımız Dr. Engin Üngüren hocamıza, İşletme Fakültesi Sekreteri Akif Hafif beye teşekkürü bir borç bilirim" şeklinde konuştu.

Programın sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Torlak, ALKÜ öğrencilerini Rekabet Kurumu’nun sitelerinden yayınlanan staj başvurularını takip etmelerini istedi. Soru-cevaptan sonra kapanışta, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’a Alaaddin Keykubat Mührünü takdim etti.