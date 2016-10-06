Refüj sulamada tasarruf dönemi

ALANYA Belediyesi’nin bu hizmetiyle hem işçilikten hem de zamandan tasarruf sağlayacaklarını belirten Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Bu uygulama sayesinde kamu harcamaları ve zararı en aza indirilecek. 11 kilometrelik orta refüjdeki yeşil alan yeni uygulanacak otomatik sulama sistemi ile düzenli sulanarak su tasarrufu da sağlanacak. Sulama sistemi zaman ayarlı olduğundan daha geç vakitlerde, araç ve insan trafiğinin daha az olduğu saatlerde devreye girecek. Sadece sulanması istenen bölgeye su verilerek yolların ıslanmasına mani olup, istenmeyen kazalara yol açmayacak. Sistem tamamen toprak altında olduğundan hiçbir şekilde çevreye de zarar vermeyecek” dedi. D-400 Karayolu üzeri Yat Limanı 2. Tünel'den başlayıp Çevreyolu’ndan Tosmur Hizmet Binası önüne kadar 11 kilometre uzunluğundaki orta refüje yapılacak otomatik sulama sisteminin Ocak ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.
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