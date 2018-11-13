Raylı sistemde 7/24 aralıksız çalışma

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatıyla projenin Varsak-Otogar etabını Aralık ayı sonuna yetiştirmek için 7 gün 24 saat esaslı çalışıyor. Dünya rekoru bir hızla devam eden projede vatandaşların mağdur edilmemesi için ekip ve ekipman sayıları arttırılarak gece vardiyası oluşturuldu.

Yüz kişilik gece ekibi

Her gece akşam yüz kişilik bir ekip, sabaha kadar aralıksız çalışıyor. Antalya’nın en büyük kamu yatırımı olan yaklaşık 700 milyon liralık projede Varsak depolama alanından başlayan raylar döşenme çalışmalarında 5 kilometrelik hat montajı tamamlandı. Öte yandan Sakarya Parkı’ndan Otogar Kavşağı istikametine doğru da ray döşenmesine başlandı. Ray kaynak işlemlerinin de kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.

39 İstasyon Yer Alacak

Kepez Varsak'tan başlayıp, Meltem'de Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nostaljik tramvay hattı ile birleşecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon bulunacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze'ye kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayıyla birleşecek. Proje kapsamında Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı da sil baştan yenilenecek ve gidiş-geliş olarak düzenlenmiş olacak.