Raporlu işçi başka bir işte çalışabilir mi?

ÇALIŞANLAR, meslek hastalığı, iş kazası, analık hali ya da hastalık sebebiyle iş göremezlik raporu alabilir ve bu rapor süresi boyunca çalışmamaları gerekir. Aynı şekilde işveren de raporu bulunan işçisini çalıştıramaz. Peki işçi raporu devam ederken başka bir işte ücret karşılığı çalışabilir mi?

RAPORLUYKEN BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞILABİLİR Mİ?

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/19773 K. ile raporluyken başka bir işte çalışan bir işçi hakkında şöyle bir karar vermiştir “Somut olayda, davalıya ait işyerinde hemşire olarak çalışan davacının iş sözleşmesi, 05.05.2011-09.05.2011, 10.05.2011-14.05.2011, 14.05.2011-18.05.2011 tarihleri arasında üç adet sağlık raporu alarak davalı işverene sunmasına rağmen, bu tarihlerde, dava dışı … A.Ş.’ye ait işyerinde çalıştığının tespit edildiği gerekçesi gösterilerek haklı sebep iddiasıyla feshedilmiştir. Dava dilekçesinde ise, davacının fesih bildiriminde gösterilen tarihlerde raporlu olduğu ve raporlu olduğu bu tarihlerde herhangi bir işyerinde çalışmadığı iddia edilmiştir. Davacıya ait hizmet döküm cetvelinde, davacının anılan tarihlerde dava dışı … A.Ş. işçisi olarak çalışması kayıtlıdır. Mahkemece, dava dışı … A.Ş’den celp edilen işyeri turnike giriş çıkış kayıtlarının incelenmesinden de, davacının kayden dava dışı … A.Ş. işçisi olarak, 5-11-12-13-15-16-17.05.2011 tarihlerinde belli saat aralıklarında dava dışı … A.Ş. işyerinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı şahidi anılan tarihlerde davacının dava dışı işyerinde çalışmadığını, fakat davacıya ait işe giriş ve çıkışlarda kullanılan kartın kendisi tarafından kullanıldığını beyan etmiş; davacı vekilince de davacının anılan tarihlerde çalışmasının olmadığına ilişkin … A.Ş. kaşe ve imzalı 28.02.2012 tarihli yazı sunulmuş ise de, yazılı delil niteliğindeki turnike giriş çıkış kayıtları karşısında, anılan şahit beyanına ve 28.02.2012 tarihli yazıya itibar edilemez. Anılan sebeplerle, yazılı fesih bildiriminde gösterilen işçi davranışı davalı işverence ispatlanmıştır. İşçinin bu davranışı doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, fesih 4857 s. Kanun’un 25/II-e. maddesi uyarınca haklı sebebe dayandığından davanın reddi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulü bozmayı gerektirmiştir.”

Yargıtay'ın kararına göre; raporlu olduğu halde başka işyerinde çalıştığı tespit edilen işçinin iş sözleşmesi tazminatsız olarak ve derhal feshedilebilecektir. Ortada raporluyken başka bir iş yerinde çalışıldığına dair sigorta kayıtları olmasa bile bu durum, tanık beyanları, fotoğraf, puantaj kayıtları gibi şekillerde kanıtlanabilir.