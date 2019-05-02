Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk sahura ne zaman kalkılacak?

İSLAM aleminde önemli bir yere sahip olan Ramazan-ı Şerif ayı için geri sayım başladı. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Recep ve Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayının içerisinde bulunan Oruç ibadetinin yanı sıra bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini de içerisinde bulundurması nedeniyle ayrı bir öneme sahip! Müslümanlar bir ay boyunca sürecek olan Ramazan ayı içerisinde gündüzleri oruç ibadeti ile akşamları ise kılınacak olan Teravih namazı ile geçirecek. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem azabından korunma olarak bilinir. Peki Ramazan ayı içerisinde ilk oruç ne zaman tutulacak?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. 3 Haziran Pazartesi günü ise sona erecek. 5 Mayıs gecesini 6 Mayıs'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.