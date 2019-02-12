Rakip adaylar şaşırtıyor

YEŞİLÖZ Mahallesi’ne hizmet etmek için kolları sıvayan Celal Erdem ve Muzaffer Karadağ, omuz omuza çalışıyor. Birlikte seçmen ziyaretlerine giden adaylar, seçmenden de tam not alıyor. Demokratik bir ortamda seçime gittiklerini söyleyen adaylar "Her ikimizin de amacı mahalle halkına hizmet etmek. Ortak amaç uğruna çalışıyoruz" derken, adayları kol kola gören seçmen ise "Bunlar görmek istediğimiz manzaralar, Alanya’ya ve Türkiye’ye örnek olsun" diyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 22:32