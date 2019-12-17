Rahmi Koç hastaneye kaldırıldı

KOÇ Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılarak, protezi ameliyat ile değiştirildi. Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."