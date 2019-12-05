Quick Sigorta'dan Alanya'ya davet 

MAHMUTLAR Mahallesi'nde yapılacak Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu temel atma töreni bugün saat 11.00'de renkli bir törenle gerçekleştirilecek. Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu "Söz verdiğimiz gibi, Ağustos 2019'da Antalya Valiliği ile protokolünü imzaladığımız Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu yapımına başlıyoruz. Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu ve Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'in de katılacakları temel atma törenimizde tüm Alanya eğitim camiasını ve Alanya halkını aramızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.

MODERN BİR MİMARİ

Hafriyat çalışmalarının ardından 32 derslikli Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun temel atma töreni gerçekleştirilecek. Yaklaşık 6.5 dönümlük arazide inşaatına başlanacak okul, kantin, çok amaçlı salon, spor salonu, kütüphane gibi bölümlerinin yanı sıra basketbol ve voleybol oynanabilen saha, iç bahçe ve kapalı teneffüshaneleriyle modern eğitim hayatının ihtiyaçlarını karşılayacak bir mimariye sahip olacak. Projenin görüntülerini sosyal medya üzerinde paylaşan Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanyalıları temel atma törenine davet etti.

TÖRENE ÖĞRENCİLER DE KATILACAK

Alanya protokolünün yanısıra Maher Holding ve Quick Sigorta yöneticilerinin de katılacağı törene çok sayıda öğrenci de katılacak. Temel atma töreni, düzenlenecek etkinliklerle resmi bir havanın dışına taşınacak. Panayır havasında gerçekleştirilecek temel atma töreninde öğrenciler için çeşitli animasyon gösterileri yapılacak. Törene katılan öğrencilere öğle yemeği de ikram edilecek. (Haber Merkezi)

