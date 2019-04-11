Putin’in kayınpederi Alanyalı oldu

PUTİN'İN kayınpederi olan Özbek asıllı Uluslararası İslam Birliği Teşkilatı Başkanı Marat Kabaeva, 350 üyesiyle birlikte Alanya'da toplantı ve kamp yaptı. Kabaeva, Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı ticaret hacminin gelişmesi için MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy ve yönetimi ile de buluştu.

Kabaeva ve üyeleri ile MÜSİAD yönetimi Alanya'da dostluk maçı da yaptılar.

PUTİN'İN BÜYÜK AŞKI

KABAEVA'NIN Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir de ev satın aldığı öğrenildi. Kabaeva, Putin'in 30 yıllık eşinden ayrılmasına neden olan, 2008 yılından bu yana aşk yaşadığı ve evlenip 2 erkek çocuk yaptığı iki olimpiyat madalyalı jimnastikçi Alina Kabaeva'nın babası. Putin'in, kendisinden 35 yaş küçük olan Alina Kabaeva'ya olan aşkı, halen dünya basınının gündeminde.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 00:39