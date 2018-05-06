Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Çalışan anneye büyük destek
Çalışan anneye büyük destek
Ayrıntılar belli oldu! 500 bin liralık evde 50 bin lira kazanç...
Ayrıntılar belli oldu! 500 bin...
Dolunay uyku düzenini bozuyor
Dolunay uyku düzenini bozuyor
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına...

Puantiyeler geri dönüyor; Moda rüzgârları 70’lerden esiyor

Alanya’da kaliteyi uygun fiyatlara sunan, giyimde tarzın ve zarafetin adresi Armario Butik işletme sahibi Neslihan Sönmez Saklar, 2018 yaz modasını Yeni Alanya Gazetesi okurları için değerlendirdi

Puantiyeler geri dönüyor; Moda rüzgârları 70’lerden esiyor

Alanya’da kaliteyi uygun fiyatlara sunan, giyimde tarzın ve zarafetin adresi Armario Butik işletme sahibi Neslihan Sönmez Saklar, 2018 yaz modasını Yeni Alanya Gazetesi okurları için değerlendirdi

06 Mayıs 2018 Pazar 16:24
Puantiyeler geri dönüyor; Moda rüzgârları 70’lerden esiyor
banner404

-Ceren ŞAHİN

ARMARİO Butik, mart ayından bu yana, Neslihan Sönmez Saklar’ın işletmeciliğinde Alanya halkına hizmet sunuyor. Tekstil alanında deneyim sahibi Saklar, 2018’in yaz modasını ve modayı takip ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Yeni Alanya Gazetesi okurları için değerlendirdi.

SOKAKLAR CIVIL CIVIL OLACAK

Moda dünyasını yakından takip eden deneyimli işletmeci Neslihan Saklar 2018 yaz modasının öne çıkan trendlerinin 70’ler ile harmanlandığını vurguladı. Saklar “Modada rüzgar eskilerden günümüze doğru esiyor. Bu yaz incililer, puantiyeliler, İspanyol paçalar geriye dönüyor. Sokaklar çiçek desenlerinin hakim olduğu uçuş uçuş elbiseler ve puantiyeli tekstil ürünleri ile cıvıl cıvıl olacak. Tüller yine ön plana çıkıyor. Bu yılın yaz sezon modasında renkler vazgeçilmezimiz oluyor. Sokaklar renklerin ahengi ile bizlere görsel bir festival yaşatacak” diyerek yaz sezonu trendlerini Yeni Alanya Gazetesi okurları ile paylaştı. 

T-SHİRTLER ARTIK DAHA SALAŞ

Saklar, pantolonlarda yüksek bel modasının devam ettiğinin altını çizerek yapmış olduğu değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi: “Yüksek bel modada yerini korumaya devam ediyor. Sağlık açısından da bu durumun daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Eteklerin artık midi boy olarak adlandırdığımız diz hizasında  olduğunu görüyoruz. T-Shirtler artık slimm değil daha salaş ve rahat. Göbeği hafifçe açıkta bırakan kısa gömlekler bu yılın yine öne çıkan tekstil ürünleri arasında yerini alıyor. Kısacası Yeşilçam’ın unutulmaz kadınları bu yaz sokaklara çıkıyor.”

RAHATLIK MUTLULUK GETİRİYOR

Kişinin kendi beden algısına yönelik geliştirdiği farkındalığın giyim tarzını oluşturmasında son derece önemli bir yeri olduğunu ifade eden Saklar “Kişi öncelikle kendini tanımalı. Kişinin moda dünyasında yaşanan güncel gelişmeleri takip ederek son trendleri kendi karakterine uygun bir şekilde uyarlayabilmesi en güzel sonucu veriyor. İçerisinde kendini rahat hissettiği kıyafetleri giymek insana mutluluğu da beraberinde getiriyor. Moda kişinin kendisidir aslında. Güncel gelişmelerin ve değişimlerin karakter bulmuş halini ortaya koymak gerekiyor. Bu da ancak kişinin kendini tanıması ve rahat hissettiği çizgiyi oluşturmasından geçiyor” şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 06.05.2018 14:46
Anahtar Kelimeler:
özelHaberAlanyaModaYazRenkButik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selda Bağcan, 24 Haziran Seçimlerinde Oyunu Muharrem İnce'ye Verecek
Selda Bağcan, 24 Haziran Seçimlerinde Oyunu Muharrem İnce'ye Verecek
Muharrem İnce'nin Adaylığı Açıklanınca Bayhan'ın 10 Yıl Önceki Şarkısı Kıymete Bindi
Muharrem İnce'nin Adaylığı Açıklanınca Bayhan'ın 10 Yıl Önceki Şarkısı Kıymete Bindi
1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de Açılacak
1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de Açılacak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim