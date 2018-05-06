Puantiyeler geri dönüyor; Moda rüzgârları 70’lerden esiyor

-Ceren ŞAHİN

ARMARİO Butik, mart ayından bu yana, Neslihan Sönmez Saklar’ın işletmeciliğinde Alanya halkına hizmet sunuyor. Tekstil alanında deneyim sahibi Saklar, 2018’in yaz modasını ve modayı takip ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Yeni Alanya Gazetesi okurları için değerlendirdi.

SOKAKLAR CIVIL CIVIL OLACAK

Moda dünyasını yakından takip eden deneyimli işletmeci Neslihan Saklar 2018 yaz modasının öne çıkan trendlerinin 70’ler ile harmanlandığını vurguladı. Saklar “Modada rüzgar eskilerden günümüze doğru esiyor. Bu yaz incililer, puantiyeliler, İspanyol paçalar geriye dönüyor. Sokaklar çiçek desenlerinin hakim olduğu uçuş uçuş elbiseler ve puantiyeli tekstil ürünleri ile cıvıl cıvıl olacak. Tüller yine ön plana çıkıyor. Bu yılın yaz sezon modasında renkler vazgeçilmezimiz oluyor. Sokaklar renklerin ahengi ile bizlere görsel bir festival yaşatacak” diyerek yaz sezonu trendlerini Yeni Alanya Gazetesi okurları ile paylaştı.

T-SHİRTLER ARTIK DAHA SALAŞ

Saklar, pantolonlarda yüksek bel modasının devam ettiğinin altını çizerek yapmış olduğu değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi: “Yüksek bel modada yerini korumaya devam ediyor. Sağlık açısından da bu durumun daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Eteklerin artık midi boy olarak adlandırdığımız diz hizasında olduğunu görüyoruz. T-Shirtler artık slimm değil daha salaş ve rahat. Göbeği hafifçe açıkta bırakan kısa gömlekler bu yılın yine öne çıkan tekstil ürünleri arasında yerini alıyor. Kısacası Yeşilçam’ın unutulmaz kadınları bu yaz sokaklara çıkıyor.”

RAHATLIK MUTLULUK GETİRİYOR

Kişinin kendi beden algısına yönelik geliştirdiği farkındalığın giyim tarzını oluşturmasında son derece önemli bir yeri olduğunu ifade eden Saklar “Kişi öncelikle kendini tanımalı. Kişinin moda dünyasında yaşanan güncel gelişmeleri takip ederek son trendleri kendi karakterine uygun bir şekilde uyarlayabilmesi en güzel sonucu veriyor. İçerisinde kendini rahat hissettiği kıyafetleri giymek insana mutluluğu da beraberinde getiriyor. Moda kişinin kendisidir aslında. Güncel gelişmelerin ve değişimlerin karakter bulmuş halini ortaya koymak gerekiyor. Bu da ancak kişinin kendini tanıması ve rahat hissettiği çizgiyi oluşturmasından geçiyor” şeklinde konuştu.