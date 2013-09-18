PTT'de 1.5 milyon TL vurgun!

Olayla ilgili polis tarafından yapılan soruşturmada şubede çalışan karı koca çift ile bir kadın gözaltına alındı.

PTT Genel Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarda Küçükçekmece Adliye Şubesi'nde memur olarak çalışan karı kocanın yolsuzluk yaptığı belirtildi. Bunun üzerine müfettişler 6 ay öce şubede inceleme başlattı.

Son 5 yılda adliye şubesi üzerinden gönderilen tüm paketlerle ilgili evraklar incelendi. İnceleme sonucunda 2008 yılından bu yana 1 milyon 515 bin 614 TL'lik dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Bunun üzerine hazırlanan raporla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılıkta konu ile ilgili olarak Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne talimat verdi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri müfettiş raporlarını inceledi. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından adliye memurları Fikret Türe ve eşi Nurhan Türe ile memur Makbule Babar ile birlikte PTT Yeşilköy ve Küçükçekmece'de yöneticilik yapan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 7 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Nurhan Türe, Fikret Türe ve Makbule Babar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.